Среда, 10 июля, 2024

Работающим семьям с двумя и более детьми вернут часть НДФЛ

Автор: 7info7

Опубликовано

Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

Госдума одобрила закон о ежегодной выплате для работающих семей с двумя и более детьми, если доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Об этом сообщает РИА Новости.

На выплату могут претендовать работающие родители (усыновители, опекуны, попечители) – граждане, постоянно проживающие на территории РФ и являющиеся налоговыми резидентами. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Рассчитывается он как разница между суммой НДФЛ, исчисленного за год по ставке 13%, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Фактически, государство вернет семье 7% от уплаченного налога. Подать заявление в Социальный фонд России можно с 1 июля по 1 октября года, следующего за годом, за который был уплачен НДФЛ.

Выплата производится на каждого из родителей при отсутствии задолженностей по алиментам. Поддержка распространяется на семьи с детьми до 18 лет и студентами-очниками до 23 лет. Деньги будут перечисляться на банковский счет без взимания комиссии.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года, при этом расчеты выплат будут производиться по итогам 2025 года.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Причиной пожара на улице Бирюзова в Рязани стали неисправный холодильник

Рязанская НПК приняла на практику студентов ведущих вузов России

14-летний мальчик утонул, спасая 12-летнюю подругу

В Рыбновском районе ограничат подачу газа до 26 июля

В рязанском селе пройдёт Фестиваль огурца

До 16 июля рязанским выпускникам объявят результаты пересдачи ЕГЭ в «президентские дни»

Недалеко от вокзала «Рязань-1» прорвало канализацию

В ДТП со скорой помощью на улице Есенина пострадал водитель и трое медработников

На окраине Рязани попал в ДТП 16-летний мотоциклист

В Рязани возобновили штрафы за неоплату парковки

Арестованный за избиение рязанцев иностранец извинился «за плохое поведение»

Опубликованы фотографии с места серьёзного ДТП со скорой в Рязани