Работающим семьям с двумя и более детьми вернут часть НДФЛ

Госдума одобрила закон о ежегодной выплате для работающих семей с двумя и более детьми, если доход не превышает полутора прожиточных минимумов на человека. Об этом сообщает РИА Новости.

На выплату могут претендовать работающие родители (усыновители, опекуны, попечители) – граждане, постоянно проживающие на территории РФ и являющиеся налоговыми резидентами. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

Рассчитывается он как разница между суммой НДФЛ, исчисленного за год по ставке 13%, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6%. Фактически, государство вернет семье 7% от уплаченного налога. Подать заявление в Социальный фонд России можно с 1 июля по 1 октября года, следующего за годом, за который был уплачен НДФЛ.

Выплата производится на каждого из родителей при отсутствии задолженностей по алиментам. Поддержка распространяется на семьи с детьми до 18 лет и студентами-очниками до 23 лет. Деньги будут перечисляться на банковский счет без взимания комиссии.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года, при этом расчеты выплат будут производиться по итогам 2025 года.