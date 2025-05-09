Работа общественного транспорта 9 мая

В связи с проведением мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и закрытием движения транспорта на отдельных улицах Рязани 9 мая 2025 года, движение городского пассажирского транспорта будет организовано по изменённой схеме.

I. С 06:00 до 18:00 — перекрытие Соборной площади

Троллейбус №1 : от остановки «Дом художника» — по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина» (в обоих направлениях).

: от остановки «Дом художника» — по Первомайскому проспекту, ул. Маяковского до остановки «пл. Мичурина» (в обоих направлениях). Автобус №90М2 : В прямом направлении — от «Гостиница Первомайская» по Первомайскому проспекту, ул. Каширина, далее по обычному маршруту. В обратном направлении — без изменений.

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II. С 06:00 до 22:00 — перекрытие Первомайского проспекта (от ул. Вокзальной до ул. Дзержинского)

1. Троллейбусы (МУП «Управление Рязанского троллейбуса»)

Маршруты №№1, 9, 10, 16, 16А — из Московского района до остановки «ТД Барс» и обратно.

— из Московского района до остановки «ТД Барс» и обратно. Маршруты №№5в, 5н — от «Дома художника» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-1, далее по маршруту.

2. Автобусы (МУП «Управление Рязанского троллейбуса»)

Маршрут №2 — от «Вокзал Рязань-2» по ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., ул. Дзержинского, далее по маршруту.

— от «Вокзал Рязань-2» по ул. Чкалова, Весенней ул., Высоковольтной ул., ул. Дзержинского, далее по маршруту. Маршруты №№7, 7А, 13, 15, 24, 27 — от «Дома художника» через Вокзальную ул., Вокзал Рязань-1, далее по маршруту.

3. Коммерческие автобусы

Маршруты №№41М2, 46М2, 47М2, 53М2, 66М2, 68М3, 73М2, 75М2 — от «ТД Барс» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-1, далее по Первомайскому проспекту и маршруту.

— от «ТД Барс» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-1, далее по Первомайскому проспекту и маршруту. Маршрут №58М2 — от «ТД Барс» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весеннюю ул., Высоковольтную ул., далее по маршруту.

— от «ТД Барс» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весеннюю ул., Высоковольтную ул., далее по маршруту. Маршрут №88М2 — от «ТД Барс» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-1, Первомайский проспект, ул. Маяковского, далее по маршруту.

— от «ТД Барс» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-1, Первомайский проспект, ул. Маяковского, далее по маршруту. Маршруты №№30М3, 50М3, 71М2, 95М2 — от «ТД Барс» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весеннюю ул., Высоковольтную ул., ул. Дзержинского, далее по маршруту.

— от «ТД Барс» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-2, ул. Чкалова, Весеннюю ул., Высоковольтную ул., ул. Дзержинского, далее по маршруту. Маршрут №77М2 — от «Вокзал Рязань-2» по Вокзальной ул., через Вокзал Рязань-1, далее по Первомайскому проспекту и маршруту.

III. С 18:40 до 19:30 — временное перекрытие Первомайского проспекта (от ул. Дзержинского до площади Ленина)

в связи с прохождением колонны курсантов и участников парада в Москве

Автобусы маршрутов №№7, 7А, 11, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 33М2, 41М2, 46М2, 47М2, 49М2, 53М2, 65М2, 66М2, 68М2, 73М2, 75М2, 77М2, 88М2, 90М2, 99М2 — движение будет приостановлено и возобновлено после прохождения колонны.

— движение будет приостановлено и возобновлено после прохождения колонны. Троллейбусы маршрутов №№1, 5в, 5н, 10, 16 — временно приостанавливаются и возвращаются к движению по окончании мероприятия.

— временно приостанавливаются и возвращаются к движению по окончании мероприятия. Троллейбус №3 — от «Радиоуниверситет» следует по ул. Гагарина, Спортивной ул., ул. Есенина, ул. Горького, ул. Новая, Касимовскому шоссе, далее по маршруту. Обратное движение — без изменений от «Городской больницы №11».