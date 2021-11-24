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Среда, 24 ноября, 2021
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Путин объявил благодарность водителю из Рязанской области

Александр Ильин
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Водителю ООО «Авангард» Рязанского района Александру Шарикову объявлена Благодарность Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение подписал Путин 15 ноября, сообщает региональный минсельхоз.

Александр Шариков более 30 лет трудится водителем грузового автомобиля на рязанском сельхозпредприятии.

Кроме того, Александр Николаевич на протяжении многих лет входит в число лидеров ежегодного соревнования по достижению наивысших показателей в работе АПК области.

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

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