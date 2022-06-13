Путин готовит важное заявление для россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства готовит важную речь для россиян. С ней он выступит на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Пескова, заявление Путина будет касаться влияния санкций против РФ на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис.

– Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки. Ошибки усугубились той экономической войной, которую недружественные страны начали против России, – заявил пресс-секретарь президента.

Отметим, что Петербургский экономический форум пройдёт с 15 по 18 июня. Пленарная сессия с участием Владимира Путина запланирована на 17 июня.