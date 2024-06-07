Пятница, 7 июня, 2024

Путин анонсировал индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Автор: 7info

Опубликовано

Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин призвал Госдуму принять закон о ежегодной индексации пенсий с 1 февраля 2025 года, сообщает РБК. 

Глава государства отметил, что с 1 февраля следующего года необходимо возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Индексация будет проводиться ежегодно, что будет справедливо по отношению к работающим пенсионерам.

Индексация фиксированной части пенсии для работающих пенсионеров была приостановлена указом президента, начиная с 2016 года. Работающими пенсионерами считаются те, кто получают пенсию и работают по трудовому или гражданско-правовому договору, а работодатель при этом делает соответствующие отчисления в Социальный фонд России (СФР).

Также президент анонсировал привязку МРОТ к медианной зарплате: с 2025 года он составит 48% медианной зарплаты и достигнет 22 тыс рублей, затем соотношение будет расти, сообщает РИА Новости.

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