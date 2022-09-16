Пятница, 16 сентября, 2022
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Путешествие на Мальдивы: сказка, которая может стать реальностью

На главнуюНовости Рязани

Вместе с туристическим агентством МК-тревел 7info продолжает рассказывать об актуальных туристических направлениях. На этот раз вашему вниманию представляются Мальдивы – райский уголок с белоснежными пляжами, бирюзовой водой, уникальными природными локациями и высоким уровнем сервиса.

Отдых на Мальдивах – это, конечно же, про невероятные впечатления. Но чтобы он стал по-настоящему отдыхом мечты, важно знать ряд тонкостей. О них нам рассказала руководитель агентства Мария Кокорина:

Отели на Мальдивах по предпочтениям:

Путешествие на Мальдивы: сказка, которая может стать реальностью
Путешествие на Мальдивы: сказка, которая может стать реальностью
Путешествие на Мальдивы: сказка, которая может стать реальностью
Путешествие на Мальдивы: сказка, которая может стать реальностью
Путешествие на Мальдивы: сказка, которая может стать реальностью
Путешествие на Мальдивы: сказка, которая может стать реальностью
Путешествие на Мальдивы: сказка, которая может стать реальностью
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