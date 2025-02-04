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Фото: https://t.me/pavelmalkov_official
Экология, природа, животные

Пушистые «терапевты» из корги-отряда «Маруся и друзья» помогают детям с особенностями развития

Анастасия Мериакри

В Шиловском районе прошел мастер-класс по канистерапии от АНО «Корги-отряда «Маруся и друзья». Канистерапия – терапия с животными, метод лечения с помощью обученных собак. Об этом сообщил Павел Малков в своем телеграм-канале.

Леонид Киселёв основал движение «Корги-отряд «Маруся и друзья»». Волонтеры на пару с корги помогают детям с особенностями развития. С помощью пушистых «терапевтов» ребята адаптируются к окружающему миру, заводят новых друзей.

3 февраля корги-отряд «Маруся и друзья» посетили губернатор Рязанской области Павел Малков и председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. Глава региона пообещал помогать движению. 

Пушистые «терапевты» из корги-отряда «Маруся и друзья» помогают детям с особенностями развития В Шиловском районе прошел мастер-класс по канистерапии от АНО «Корги-отряда «Маруся и друзья». Канистерапия – терапия с животными.
Фото: https://t.me/pavelmalkov_official
Пушистые «терапевты» из корги-отряда «Маруся и друзья» помогают детям с особенностями развития В Шиловском районе прошел мастер-класс по канистерапии от АНО «Корги-отряда «Маруся и друзья». Канистерапия – терапия с животными.
Фото: https://t.me/pavelmalkov_official

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