Пункты оценки программы «Время героев» начали принимать участников

Участники отбора на Программу «Время героев», которые не смогли пройти

тестирование, выполняя боевые задачи, но готовы пройти отбор, находясь в отпуске,

могут это сделать в филиалах Президентской академии. Там начинают работу постоянно

действующие пункты дистанционной оценки для участников отбора.

Информация об адресах пунктов оценки и порядке записи на комплекс оценочных

процедур доступна участникам в личных кабинетах. Участники могут выбрать удобные

дату, время и филиал Президентской академии, чтобы пройти тесты.

Так, с 22 апреля ведется запись на тестирование в пункты оценки в Ростове-на-Дону и

Симферополе. 15 мая к ним добавятся пункты еще в 43 городах: Москве, Астрахани,

Барнауле, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владимире, Волгограде, Вологде,

Воронеже, Выборге, Екатеринбурге, Иваново, Казани, Калининграде, Калуге, Кирове,

Красногорске, Кургане, Липецке, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске,

Оренбурге, Орле, Перми, Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пятигорске,

Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Твери, Туле,

Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске и Чите.

Пройти тестирование в пунктах оценки можно будет до конца 2024 года. Но многие уже сделали это.

Участник отбора на Программу «Время героев» Эдуард поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина за запуск этой образовательной программы: «Это очень правильная инициатива со стороны Президента. Для управления страной необходимо привлекать тех лиц, для кого страна важна, для которых защита Родины и Отечества не пустой звук. Ведь не секрет, что сегодня в ходе специальной военной операции люди проявляют себя по-разному. Мне небезразлично, что будет происходить в стране дальше. Моей дочке девять лет, и я хочу, чтобы она жила в счастливой стране».

По словам участника отбора, ему пришлось побывать в разных регионах нашей страны, и он хочет способствовать повышению уровня жизни до столичного. «Мне приходилось работать с органами государственной власти на разных уровнях. В принципе, система управления мне сама по себе понятна. Но, конечно, знания, которые даст Программа «Время героев», абсолютно необходимы для того, чтобы достойно выполнять работу в новом для себя качестве», – добавил он.

Цель программы – подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах

государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.

Программа предполагает обучение современным методам и технологиям управления,

командной работе, личностное развитие. Продолжительность обучения составит около двух лет, оно будет проходить как в очной форме, так и в формате самостоятельной работы.

От Рязанской области заявки на участие в программе подали 8 человек.