«Пункт назначения»: раскрыта личность разрезанного поездом рабочего в Екатеринбурге

Железнодорожным рабочим, который погиб под грузовым поездом в Екатеринбурге, оказался 29-летний Алексей Б., рассказал E1.RU его знакомый.
По данным следователей, мужчина решил сократить путь и пролезть под вагонами. В этот момент состав начал движение. Рабочего буквально перерезало пополам.
Его семья ждет результатов расследования, возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
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У погибшего осталась молодая жена и двое маленьких сыновей.