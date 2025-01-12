«Пункт назначения»: раскрыта личность разрезанного поездом рабочего в Екатеринбурге

Железнодорожным рабочим, который погиб под грузовым поездом в Екатеринбурге, оказался 29-летний Алексей Б., рассказал E1.RU его знакомый.

По данным следователей, мужчина решил сократить путь и пролезть под вагонами. В этот момент состав начал движение. Рабочего буквально перерезало пополам.

«Почему Алексей просто не лег между рельсами, когда понял, что состав пришел в движение? Ощущение, что он или потерял сознание или все звезды сошлись неудачно. Какой-то пункт назначения», — отметил собеседник издания.

Его семья ждет результатов расследования, возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

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У погибшего осталась молодая жена и двое маленьких сыновей.