Пульмонолог рассказал, почему прививка от коронавируса не спасла Гаркалина

Утром 20 ноября появилась информация о смерти 67-летнего актёра Валерия Гаркалина, заразившегося коронавирусом. По данным КП, он скончался от полиорганной недостаточности, сепсиса и септического шока.

Издание пишет, что у Гаркалина было множество болячек, артист не скрывал, что любит выпить. При этом он был сторонником прививок и еще летом вакцинировался от коронавируса.

Вакцинация не помогла, антитела в организме Гаркалина не появились. По словам врача-пульмонолога Сергея Пурясева, случай достаточно редкий — антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев.

По словам медика, у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Это и стало причиной случившегося.

Гаркалин, несмотря на возраст, по словам окружающих, работал буквально на износ. Преподавал в ГИТИСе, играл в театре, снимался в кино. Заразиться мог, где угодно.

Врачи рекомендуют вакцинироваться от коронавируса, но не забывать, что это не панацея. Привитым стоит беречь себя, носить маски, пользоваться дезинфектором.