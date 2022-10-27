Публичные слушания по легализации застройки в Борках назначены на 2 ноября

2 ноября пройдут публичные слушания по строительству домов на территории бывшего шпалозавода в Борках. Об этом сообщается в группе Народная Рязань ВКонтакте.

Слушания состоятся в 18 часов по адресу: ул. Введенская, д. 107.

Сейчас участок входит в зону многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения с инфраструктурой.

Проект предусматривает возведение 16 семиэтажных домов. На близлежащем участке планируется строительство гостиницы. Эта территория находится в зоне объектов водного транспорта.

Граждан, у которых нет возможности лично присутствовать на слушаниях, приглашают оставить своё мнение в обращении к мэрии в интернет-приёмной администрации города.

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