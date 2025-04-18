Птички, городки и Пасха! Афиша мероприятий Рязани на выходные 19-20 апреля 

В Рязань пришло летнее тепло, а с ним и гораздо больше улыбок появилось на лицах жителей города! Теперь каждые выходные – словно торжество, а на эти вдобавок ко всему выпадает и Светлый праздник Пасхи. Давайте же узнаем, какие места можно посетить помимо церквей, дабы душевно и с пользой провести следующие два дня.

19 апреля, суббота

– Турнир по городкам и турнир школы исторического боя (6+), Лесопарк – событие, на которое определенно стоит посмотреть! В 11:00 на футбольном корте пройдёт первенство Рязанской области среди учащихся (до 18 лет) по игре в городки, параллельно этому в 10:30 на волейбольном корте начнётся регистрация на турнир школы исторического боя. Сама битва намечена на 11:15.

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– Мастер-классы по созданию формы для свечи в виде птицы и лепке тарелок с пожеланиями (12+), Рязанская ВДНХ – каждое из занятий стоит 1400 рублей. В субботу в 12:00 мастера «Избяных заповедей» с удовольствием расскажут и покажут гостям, как расписать и заполнить гипсовую форму для свечи в виде птицы. В свою очередь 20 числа в 16:00 ребята из мастерской «Олика-майолика» помогут слепить и расписать тарелочку с какой-нибудь мотивирующей фразой, что может стать прекрасным подарком для родных, друзей или себя-любимых! Место встречи – Резиденция традиций. Запись на оба мастер-класса по ссылке: https://n1193383.yclients.com/company/1093664/activity/select?o=act2025-04-18.

– Концертная программа «Саундтреки Эйнауди при свечах» (6+), Муниципальный культурный центр – в 18:00 на сцене МКЦ начнут звучать и очаровывать мелодии известного итальянского композитора, пианиста и автора саундтреков к фильмам «1+1» и «Чёрный лебедь» – Людовико Эйнауди. В рамках концерта оркестр CAGMO исполнит самые выдающиеся композиции его авторства в новом прочтении и уникальной атмосфере. Также с недавних пор в программу включены треки из нового альбома «The Summer Portraits»: Sequence, Pathos.

Билеты можно приобрести на сайте учреждения.

20 апреля, воскресенье

– Концерт «Играй, рязанская гармонь» (12+) Муниципальный культурный центр – в 15:00 все желающие проникнуться резвой, яркой музыкой на любой вкус – от народных напевов и частушек до песен советских авторов – приглашаются к прослушиванию программы, в которой примут участие не только давно полюбившиеся зрителям самодеятельные артисты, но и неожиданные открытия среди исполнителей! Билеты приобретаются в кассе МКЦ.

Наконец, подробнее о Пасхальных службах в храмах Рязани и Касимова можно узнать из материалов на нашем сайте.

Расписание Пасхальных служб в Рязани

Где в Рязани освятить куличи и яйца перед Пасхой?