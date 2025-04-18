Расписание Пасхальных служб в Рязани

В Рязани готовятся к празднованию Пасхи — одного из самых важных праздников в православии. 7info собрало актуальное расписание служб в городе.
В этом году пасхальные службы в Рязани начнутся 19 апреля (Великая суббота) и продолжатся 20 апреля.
Свято-Троицкий мужской монастырь (Московское шоссе, 10)
Ночь с 19 на 20 апреля — Пасха, ночное Богослужение
21:30 — Начало исповеди
22:00 — Чтение Деяний святых апостолов
23:30 — Начало полунощницы, плащаница уносится в алтарь,
00:00 (полночь) — Пасхальный крестный ход, Пасхальная утреня,
Божественная литургия (исповедь, причастие).
20 апреля, воскресенье — Пасха, Светлое Христово Воскресение
7:15 — Исповедь
Вторая пасхальная Божественная литургия в 8.00 (исповедь, причастие).
Борисоглебский собор (ул. Сенная, 32)
Ночь с 19 на 20 апреля — Пасха, ночное богослужение
21:30 – Начало исповеди.
22:00 – Чтение Деяний святых апостолов.
23:30 – Начало полунощницы, плащаница уносится в алтарь.
00:00 – Пасхальный крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия (исповедь, причастие).
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
06:30 – Пасхальные часы, Божественная литургия (храм вмч. Георгия Победоносца при десантном училище).
07:15 – Начало исповеди.
08:00 – Вторая пасхальная божественная литургия (исповедь, причастие).
16:30 – Великая вечерня. Утреня. 1-й час.
Храм в честь иконы «Всецарица» (ул. Семашко, 3с2)
Ночь с 19 на 20 апреля — Пасха, ночное богослужение
23:30 — Полунощница, Божественная литургия, крестный ход
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
9:30 — Полунощница, Божественная литургия, крестный ход
Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру) (ул. Петрова, 14)
19 апреля— Великая суббота
8:00 — 3,6,9 часы, литургия
22:45 — Исповедь
23:20 — Пасхальная полунощница
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 — Крестный ход, пасхальные утреня, литургия
7:45 — Исповедь
Вознесенский храм (ул. Вознесенская, 26а)
19 апреля— Великая суббота
8:00 — Часы, изобразительны, вечерня с литургией, освящение хлеба и вина
22:00 — Исповедь
23:20 — Пасхальная полунощница
24:00 — Пасхальный крестный ход. Утреня, часы, Литургия.
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
8:30 — Часы, поздняя Литургия
Храм Сретения Господня (пл. Новаторов, 1а)
19 апреля— Великая суббота
08:00 — Часы, изобразительны
22:30 — Общая исповедь
23:30 — Полунощница
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
00.00—Крестный ход, Светлая пасхальная утреня, часы, Божественная Литургия
09.00 — Поздняя Божественная литургия
Храм Великомученицы Екатерины (ул. Маяковского, 48)
19 апреля— Великая суббота
8:00 — Часы, изобразительны, вечерня, литургия
23:00 — Начало исповеди
23:20 — Полунощница
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Пасхальные Часы
9:00 — Литургия.
Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, 8)
19 апреля— Великая суббота
7:00 — Часы, изобразительны, литургия Василия Великого, благословение хлеба и вина
19:00 — Чтение Апостола
22:00 — Общая исповедь, правило ко святому причащению
23:20 — Полунощница
23:45 — Крестный ход
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
0:10 — Утреня, часы, литургия Соборное богослужение
8:15 — Часы, литургия
17:00 — Вечернее богослужение
Иоанно-Кронштадский храм (ул. Татарская, 72)
19 апреля— Великая суббота
7:30 — Исповедь, часы изобразительны
8:00 — Божественная литургия
22:00 — Исповедь
23:00 — Полунощница, Пасхальная утреня, крестный ход
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 — Божественная литургия
17:00 — Вечерня, Пасхальная утреня
Казанская церковь (пос. Солотча, ул. Казанская, 2а)
19 апреля— Великая суббота
6:40 — Часы, вечерня, Божественная литургия
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
22:30 — Исповедь
23:15 — Полунощница, Пасхальная утреня, часы, божественная литургия
Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Мервино, ул. Советская, 57а)
19 апреля— Великая суббота
8:00 — Часы вечерня с литургией
22:00 — Общая исповедь
23:30 — Полунощница
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 — Крестный ход, часы Божественная литургия
9:00 — Поздняя божественная литургия
Преображенский храм (ул. Колхозная, 1а)
19 апреля— Великая суббота
8:00 — Уставное великопостное богослужение
23:00 — Исповедь
23:30 — Полунощница
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 — Крёстный ход, часы литургия
8:30 — Исповедь
9:00 — Литургия
17:00 — Вечернее богослужение
Храм Рождества Богородицы (пос. Дягилево, ул. Шаповская, 72а)
19 апреля— Великая суббота
8:30— Начало богослужения
23:15 — Начало богослужения
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 — Начало богослужения
8:00 — Начало исповеди
Александро-Невский храм (ул. Новосёлов, 33в)
19 апреля— Великая суббота
8:00 — Уставное великопостное богослужение
23:00 — Исповедь
23:30 — Полунощница
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
00:00 — Крёстный ход, часы литургия
8:30 — Исповедь
9:00 — Литургия
17:00 — Вечернее богослужение
Храм Матроны Московской (пос. Соколовка, ул. 1-я Прудная)
19 апреля— Великая суббота
8:00 — Часы вечерня с литургией
22:00 — Общая исповедь
23:30 — Полунощница
20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха
9:00 — Поздняя божественная литургия.