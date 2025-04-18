Расписание Пасхальных служб в Рязани

В Рязани готовятся к празднованию Пасхи — одного из самых важных праздников в православии. 7info собрало актуальное расписание служб в городе.

В этом году пасхальные службы в Рязани начнутся 19 апреля (Великая суббота) и продолжатся 20 апреля.

Свято-Троицкий мужской монастырь (Московское шоссе, 10)

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Ночь с 19 на 20 апреля — Пасха, ночное Богослужение

21:30 — Начало исповеди

22:00 — Чтение Деяний святых апостолов

23:30 — Начало полунощницы, плащаница уносится в алтарь,

00:00 (полночь) — Пасхальный крестный ход, Пасхальная утреня,

Божественная литургия (исповедь, причастие).

20 апреля, воскресенье — Пасха, Светлое Христово Воскресение

7:15 — Исповедь

Вторая пасхальная Божественная литургия в 8.00 (исповедь, причастие).

Борисоглебский собор (ул. Сенная, 32)

Ночь с 19 на 20 апреля — Пасха, ночное богослужение

21:30 – Начало исповеди.

22:00 – Чтение Деяний святых апостолов.

23:30 – Начало полунощницы, плащаница уносится в алтарь.

00:00 – Пасхальный крестный ход, Пасхальная утреня, Божественная литургия (исповедь, причастие).

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

06:30 – Пасхальные часы, Божественная литургия (храм вмч. Георгия Победоносца при десантном училище).

07:15 – Начало исповеди.

08:00 – Вторая пасхальная божественная литургия (исповедь, причастие).

16:30 – Великая вечерня. Утреня. 1-й час.

Храм в честь иконы «Всецарица» (ул. Семашко, 3с2)

Ночь с 19 на 20 апреля — Пасха, ночное богослужение

23:30 — Полунощница, Божественная литургия, крестный ход

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

9:30 — Полунощница, Божественная литургия, крестный ход

Спасо-Преображенский храм (Спаса на Яру) (ул. Петрова, 14)

19 апреля— Великая суббота

8:00 — 3,6,9 часы, литургия

22:45 — Исповедь

23:20 — Пасхальная полунощница

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 — Крестный ход, пасхальные утреня, литургия

7:45 — Исповедь

Вознесенский храм (ул. Вознесенская, 26а)

19 апреля— Великая суббота

8:00 — Часы, изобразительны, вечерня с литургией, освящение хлеба и вина

22:00 — Исповедь

23:20 — Пасхальная полунощница

24:00 — Пасхальный крестный ход. Утреня, часы, Литургия.

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

8:30 — Часы, поздняя Литургия

Храм Сретения Господня (пл. Новаторов, 1а)

19 апреля— Великая суббота

08:00 — Часы, изобразительны

22:30 — Общая исповедь

23:30 — Полунощница

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

00.00—Крестный ход, Светлая пасхальная утреня, часы, Божественная Литургия

09.00 — Поздняя Божественная литургия

Храм Великомученицы Екатерины (ул. Маяковского, 48)

19 апреля— Великая суббота

8:00 — Часы, изобразительны, вечерня, литургия

23:00 — Начало исповеди

23:20 — Полунощница

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 — Крестный ход, Пасхальная утреня, Пасхальные Часы

9:00 — Литургия.

Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, 8)

19 апреля— Великая суббота

7:00 — Часы, изобразительны, литургия Василия Великого, благословение хлеба и вина

19:00 — Чтение Апостола

22:00 — Общая исповедь, правило ко святому причащению

23:20 — Полунощница

23:45 — Крестный ход

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

0:10 — Утреня, часы, литургия Соборное богослужение

8:15 — Часы, литургия

17:00 — Вечернее богослужение





Иоанно-Кронштадский храм (ул. Татарская, 72)

19 апреля— Великая суббота

7:30 — Исповедь, часы изобразительны

8:00 — Божественная литургия

22:00 — Исповедь

23:00 — Полунощница, Пасхальная утреня, крестный ход

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 — Божественная литургия

17:00 — Вечерня, Пасхальная утреня

Казанская церковь (пос. Солотча, ул. Казанская, 2а)

19 апреля— Великая суббота

6:40 — Часы, вечерня, Божественная литургия

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

22:30 — Исповедь

23:15 — Полунощница, Пасхальная утреня, часы, божественная литургия





Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Мервино, ул. Советская, 57а)

19 апреля— Великая суббота

8:00 — Часы вечерня с литургией

22:00 — Общая исповедь

23:30 — Полунощница

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 — Крестный ход, часы Божественная литургия

9:00 — Поздняя божественная литургия

Преображенский храм (ул. Колхозная, 1а)

19 апреля— Великая суббота

8:00 — Уставное великопостное богослужение

23:00 — Исповедь

23:30 — Полунощница

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 — Крёстный ход, часы литургия

8:30 — Исповедь

9:00 — Литургия

17:00 — Вечернее богослужение

Храм Рождества Богородицы (пос. Дягилево, ул. Шаповская, 72а)

19 апреля— Великая суббота

8:30— Начало богослужения

23:15 — Начало богослужения

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 — Начало богослужения

8:00 — Начало исповеди

Александро-Невский храм (ул. Новосёлов, 33в)

19 апреля— Великая суббота

8:00 — Уставное великопостное богослужение

23:00 — Исповедь

23:30 — Полунощница

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

00:00 — Крёстный ход, часы литургия

8:30 — Исповедь

9:00 — Литургия

17:00 — Вечернее богослужение

Храм Матроны Московской (пос. Соколовка, ул. 1-я Прудная)

19 апреля— Великая суббота

8:00 — Часы вечерня с литургией

22:00 — Общая исповедь

23:30 — Полунощница

20 апреля, воскресенье — Светлое Христово Воскресение. Пасха

9:00 — Поздняя божественная литургия.