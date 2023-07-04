Психотерапевт объяснила, в чем заключается «феномен Wildberries»

Психотерапевт и автор системы превентивной диагностики асоциальных рисков Наталия Линькова объяснила, почему покупатели тратят много денег на покупки в маркетплейсе.

Ее слова передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Специалист считает, что главное преимущество Wildberries перед другими площадками – его интерфейс, который не заставляет покупателя думать и долго искать необходимую вещь. Напротив, алгоритмы маркетплейса сами предоставляют посетителю интересующие его товары, предлагают все новую и новую продукцию, заставляя клиента как можно дольше оставаться на сайте.

Также компонентами «феномена» являются, по словам Наталии Линьковой, демократичность цен, удобство доставки, личность основателя и большой ассортимент.