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Пятница, 24 июня, 2022

Психолог рассказала, что делать при встрече с эксгибиционистом

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Психолог рассказала, что делать при встрече с эксгибиционистом

Семейный психолог Ольга Романив рассказала «Газете.Ru» о действиях при встрече с эксгибиционистом.

По ее словам, такие люди не представляют большой угрозы и не могут нанести физический вред.

 

«Их задача – напугать и удивить противоположный пол, что будет способствовать удовлетворению их либидо», – отметила Романив.

Эксперт пояснила, что эксгибиционисты выбирают жертв случайно.

«Для умудренных жизненным опытом, эксгибиционист никакой угрозы не представляет, в том числе и моральной. Собственно, чего мы там не видели? Эксгибиционисту можно задать вопрос: «И дальше что?», который однозначно поставит его в тупик и в буквальном смысле свернет всю лавочку», – пояснила собеседница.

Романив советует не обращать внимание на действия такого человека в плаще и вести себя спокойно.

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