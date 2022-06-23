Психолог рассказала, что делать при встрече с эксгибиционистом

Семейный психолог Ольга Романив рассказала «Газете.Ru» о действиях при встрече с эксгибиционистом.

По ее словам, такие люди не представляют большой угрозы и не могут нанести физический вред.

«Их задача – напугать и удивить противоположный пол, что будет способствовать удовлетворению их либидо», – отметила Романив.

Эксперт пояснила, что эксгибиционисты выбирают жертв случайно.

«Для умудренных жизненным опытом, эксгибиционист никакой угрозы не представляет, в том числе и моральной. Собственно, чего мы там не видели? Эксгибиционисту можно задать вопрос: «И дальше что?», который однозначно поставит его в тупик и в буквальном смысле свернет всю лавочку», – пояснила собеседница.

Романив советует не обращать внимание на действия такого человека в плаще и вести себя спокойно.