Психолог рассказал, как разница в возрасте пары влияет на интимные отношения

Часто возникает вопрос: как складываются интимные отношения в парах с большой разницей в возрасте? По мнению психолога Павла Решетова, дело здесь вовсе не в дате рождения, а в индивидуальном темпераменте. Об этом он рассказал 5-tv.ru.

Сексуальный темперамент — это то, насколько часто человек нуждается в физической близости. У людей разного возраста он может совпадать, а у ровесников, наоборот, сильно отличаться.

«Если говорить о сексуальной стороне отношений, то здесь всё зависит от темпераментов партнёров. У каждого человека он индивидуален — независимо от возраста. Бывает, что даже при большой разнице в возрасте партнёры прекрасно подходят друг другу в сексе. А бывает, что ровесники чувствуют себя некомфортно, если их сексуальные потребности слишком различаются», — объясняет Решетов.

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Он также подчёркивает, что без удовлетворяющей интимной жизни отношения долго не продержатся. Оба партнёра должны быть довольны ситуацией, иначе могут возникать ссоры и даже измены.

Основная проблема в отношениях

По словам психолога, главная трудность в любой паре — это не возраст, а способность находить общие интересы и темы для общения. И здесь, наоборот, возрастная разница может оказаться плюсом: старший партнёр, как правило, обладает большим жизненным опытом и умеет поддержать разговор.

«Главное в отношениях — это прочность. Это любовь, совместное развитие, умение делиться, поддерживать друг друга. Всё зависит от того, в какой среде человек находится, чего он хочет от жизни и какие цели перед собой ставит», — говорит Решетов.

Он подчеркивает, что важно не соответствие возрастным «нормам», а настоящая совместимость по разным аспектам. Отношения нельзя выбирать так же, как продукты в магазине. Чувства действительно играют огромную роль, но и разумный подход тоже необходим.