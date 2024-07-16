Психолог объяснила, как парам вернуть желание заниматься сексом

Секрет долгосрочных отношений — в постоянном обновлении и внимании друг к другу. Изначальные пыл и страсть могут казаться влюблённым бесконечными, но со временем они могут не только поутихнуть, но и вовсе сойти на нет.

Со временем важно находить способы сохранять влечение и горячее чувство. Помните, что «любовь и страсть требуют ухода, и инвестирование в них приносит невероятные дивиденды». Эксперт по отношениям, дипломированный психолог-сексолог Вере Веткина часто слышит вопросы о том, как поддерживать огонь в отношениях после долгих лет вместе. Своими советами, как сохранить страсть и любовь даже после многих лет вместе, она поделилась с 7info.

Сделайте интимную часть свой жизни ВАЖНОЙ: с множеством обязанностей в повседневной жизни часто флирт, любовная игра и близость уходит на задний план. Особенно после рождения детей. Но секс — это важная часть здоровых отношений. Планируйте своё расписание так, чтобы всегда было время и место для близости.

Страсть часто угасает, когда отношения становятся предсказуемыми. Вносите неожиданность и новизну в вашу сексуальную жизнь. Экспериментируйте с новыми позами, местами и т д. Постоянно изучайте друг друга. Тела меняются, и также меняются сексуальные предпочтения. Узнавайте, что приносит удовольствие вашему партнёру и делитесь своими собственными желаниями.

Не всегда количество важно: иногда лучше посвятить больше времени качественному погружению в процесс, нежели поспешить с обязанностями и сделать всё по-быстрому. Остановитесь, наслаждайтесь друг другом, и не стесняйтесь признаваться в своих фантазиях.

Развивайтесь вместе в сфере сексуальных знаний. Книги о сексе, мастер-классы, обучение новым приемам и техникам может стать не только интересным опытом, но и стимулировать ваши страстные отношения. Если чувствуете, что зашли в тупик, то вместо претензий и недовольства обратитесь к сексологу за рекомендациями.

Инвестируйте в себя: физическая активность, здоровое питание и позитивное мышление повысят вашу сексуальную уверенность и повлияют на восприятие себя. Не поддавайтесь рутине внешнего вида. Возможно, это время для смены образа в постели. Новое бельё, романтическая атмосфера или просто небольшие изменения в вашем стиле внесут свежесть и возбуждение.

Не стойте на месте: развитие каждого партнёра в своем направлении поддерживает взаимный интерес. Если женщина сидит дома, ничем не увлечена и полностью растворилась в хозяйстве, детях и муже, то очень высока вероятность, что мужу она перестанет быть интересна. Равно как и мужчина, который не стремится к новым горизонтам и свершениям, а осел на диване, вряд ли будет долго будоражить желания свой партнёрши.

Помните о своих ролях: с годами вы всё больше застреваете в ролях муж/жена и мама/папа, совершенно забывая про роль любовник/любовница друг для друга. Подогревайте свои отношения чем-то пикантным. Поддерживайте комплименты, флирт и соблазнение в отношениях, не ограничиваясь бытовым общением, провоцируйте своего партнёра на взаимный сексуальный интерес. Ходите на свидания и разговаривайте о сексе.

В долгосрочных отношениях страсть приобретает новый оттенок. Вы уже достаточно хорошо знаете друг друга, чтобы окунуться на новый уровень сексуальности и чувственности. Не бойтесь экспериментировать и находить уникальные способы поддержания близости в ваших отношениях.