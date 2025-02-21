В мире, полном хаоса и неопределенности, людям необходимы правила энергетической безопасности. Они помогают защититься от негативного влияния окружающей среды, улучшить самочувствие и привлечь удачу.

Наталья Казанцева, психолог-сексолог и экстрасенс с более чем 25-летним опытом, выделила несколько привычек, которые могут навлечь беду, пишет theday.ru.

1. Перекладывание ответственности на других

Однажды ко мне пришел мужчина, которому чуть больше 30 лет. Он сказал:

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«Не хочу работать по найму, хочу свое дело. Но денег нет. Иногда даже на еду приходится занимать».

Я спросила:

— Почему ты не ищешь работу?

Ответ был таким:

«Мама виновата — она с детства унижала меня из-за денег. Девушки виноваты — им только деньги и нужны».

— А что ты сделал, чтобы зарабатывать?

«Я много медитирую, стою на гвоздях».

Но нельзя подменять реальные действия эзотерическими практиками.

Энергия идет туда, куда направлен фокус. Если постоянно искать виноватых, человек навсегда остается жертвой обстоятельств.

2. Негативное мышление

Эта привычка похожа на предыдущую.

Есть мнение, что Высшие Силы питаются нашей эмоциональной энергией. Если постоянно излучать негатив, это создаст замкнутый круг неприятностей. Чем больше отрицательных эмоций вы испытываете, тем сильнее они вас затягивают.

Как разорвать этот круг?

✅ Ставьте позитивные цели.

✅ Вкладывайте энергию в их достижение.

✅ Учитесь эмоциональному равновесию: если что-то пошло не так, отнеситесь к этому спокойно.

Запомните: эмоциональный негатив подпитывает Высшие Силы, не давая вам выйти на более благополучный жизненный путь.

Фото с сайта freepik.com

3. Привычка жаловаться

Жалобы — это «сестра» двух предыдущих привычек.

Чем больше вы жалуетесь, тем сильнее вызываете эмоциональный отклик у окружающих. Это становится способом подпитки вашей энергии, но одновременно закрепляет вас в проблемах. Высшие Силы тоже получают подпитку от этого состояния, а значит, менять вашу ситуацию им невыгодно.

4. Потребность все контролировать

Чрезмерный контроль — это энергетическая агрессия, которая неизбежно порождает ответную агрессию.

Постоянное напряжение приводит к стрессу, конфликтам и ощущению замкнутого круга. Иногда лучший способ изменить ситуацию — ослабить хватку и позволить событиям развиваться естественным путем.

Фото: Midjourney

5. Склонность быстро влюбляться

Есть хорошее выражение:

«Не надо очаровываться — не придется разочаровываться».

Очарование — это иллюзия и самообман.

Человек, склонный к частым влюбленностям, видит только лучшие качества партнера, преувеличивает их и начинает строить ментальные планы. Но когда реальность оказывается другой, наступает сильное разочарование.

Возникает эмоциональный маятник:

📈 Вверх — эйфория от влюбленности.

📉 Вниз — разочарование, слезы, страдания.

🔄 И так по кругу с каждым новым партнером.

Как избежать этого?

✅ Фокусируйтесь на личных целях, не привязывая их к другому человеку.

6. Привычка бездумно тратить деньги

Деньги любят счет.

Слова «Бог» и «богатство» однокоренные. Это означает, что достаток — это гармония и баланс.

❌ Расточительность ведет к финансовым проблемам.

✅ Финансовая грамотность помогает сохранять и приумножать ресурсы.

Деньги — это эквивалент вашей энергии, времени и труда. Научитесь ими управлять.

7. Любые зависимости

Эмоциональные, химические, любовные, сексуальные зависимости — это всегда проблема.

С точки зрения энергетики, они относятся к аркану Дьявола. Это мощные разрушительные силы, с которыми трудно бороться.

Многие талантливые люди становились жертвами зависимостей. Например:

🔹 Владимир Высоцкий

🔹 Олег Даль

🔹 Олег Ефремов

🔹 Фрунзик Мкртчян.

Эти люди были одарены свыше, но не смогли справиться с внутренними демонами.

Как изменить свою жизнь?

Ведите здоровый образ жизни — не только физически, но и эмоционально.

Избавление от разрушительных привычек — это путь к счастью, гармонии и успеху. Сделайте свою жизнь источником радости и гордости.

Берегите себя и своих близких!