Четверг, 31 августа, 2023
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Психолог Гуля Галеева рассказала, почему видео с котами набирают миллионы просмотров

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Изображение от master1305 на Freepik

Психолог объяснила, что у феномена есть рациональная причина.

По словам Галеевой, исследования показывают, что наблюдение за милыми животными снижает уровень стресса. «Когда мы видим кота, который играет, прыгает или просто спит, это вызывает у нас чувство счастья и умиления», — говорит психолог. Полученные положительные эмоции повышают настроение.

Просмотр видео с котятами позволяет человеку отвлечься от ежедневных забот, забавная картинка в телефоне становится антистрессом.  

«Кроме того, видео с котиками могут вызвать у нас чувство ностальгии, ведь все мы в какой-то момент жизни имели дело с этими животными», — отметила психолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

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