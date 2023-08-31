Психолог Гуля Галеева рассказала, почему видео с котами набирают миллионы просмотров

Психолог объяснила, что у феномена есть рациональная причина.

По словам Галеевой, исследования показывают, что наблюдение за милыми животными снижает уровень стресса. «Когда мы видим кота, который играет, прыгает или просто спит, это вызывает у нас чувство счастья и умиления», — говорит психолог. Полученные положительные эмоции повышают настроение.

Просмотр видео с котятами позволяет человеку отвлечься от ежедневных забот, забавная картинка в телефоне становится антистрессом.

«Кроме того, видео с котиками могут вызвать у нас чувство ностальгии, ведь все мы в какой-то момент жизни имели дело с этими животными», — отметила психолог в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».