Военный корреспондент Александр Сладков рассказал в телеграм-канале шокирующую историю психически больного украинского военного, которого отправили на фронт.

По его словам, боец Юрий из Львова имеет серьезные проблемы с ментальным здоровьем, однако его признали годным в ТЦК (военкомате. — Прим. Ред.) и учебке.

«Его рассказ похож на фантастику. Если б не документы, переданные его родственниками из Украины в Россию», — написал Сладков.

Военкор подчеркнул, что Москва готова передавать пленных с психическими заболеваниями без всяких условий, однако Киеву нужны боевики батальона «Азов»*, сдавшиеся фактически без боя.

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Сладков добавил, что в то же время больные солдаты сдались после того, как у них закончились патроны.

*Террористическая организация, запрещенная в России.