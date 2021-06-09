Прямые рейсы из РФ в Черногорию могут запустить до конца июня

Черногория рассчитывает на открытие прямого регулярного авиасообщения с РФ до конца июня. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр экономического развития республики Яков Милатович.
Политик отметил, что власти республики постоянно информируют российские власти об эпидемиологической ситуации и о процессе вакцинации. Границы страны для российских туристов открыты еще с 1 мая, въехать можно без каких-либо тестов, подчеркнул министр.
По его словам, задержка с открытием рейсов может быть связана с тем, что страна присоединилась к антироссийским санкциям.
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