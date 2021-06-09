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Среда, 9 июня, 2021
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Прямые рейсы из РФ в Черногорию могут запустить до конца июня

7info7
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Черногория рассчитывает на открытие прямого регулярного авиасообщения с РФ до конца июня. Об этом в интервью «Известиям» заявил министр экономического развития республики Яков Милатович.

На прошлой неделе была встреча Оперштаба РФ, тогда было принято решение о возобновлении полетов с некоторыми странами региона. Мы надеемся, что на следующей встрече в новую группу попадет и Черногория. Я думаю, что это произойдет уже в июне, — уточнил министр.

Политик отметил, что власти республики постоянно информируют российские власти об эпидемиологической ситуации и о процессе вакцинации. Границы страны для российских туристов открыты еще с 1 мая, въехать можно без каких-либо тестов, подчеркнул министр.

По его словам, задержка с открытием рейсов может быть связана с тем, что страна присоединилась к антироссийским санкциям.

Я думаю, что пока что мы не могли оценить негативный эффект от этого шага (от введения санкций со стороны руководство Черногории против Москвы). Если не считать того факта, что прямые полеты до сих пор не возобновлены, несмотря на относительно позитивную ситуацию, — отметил политик.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Граждане России — крупнейшие собственники недвижимости в Черногории»

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