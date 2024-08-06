Провайдеры заявили, что YouTube скоро перестанет работать — СМИ

Крупные провайдеры в Подмосковье начали уведомлять своих клиентов о том, что работа сервисов Google, включая видеохостинг YouTube, значительно ухудшилась. В беседе с журналистами Regions представители компаний сообщили, что возникшие проблемы могут привести к блокировке популярной платформы в России.

Несколько крупных интернет-провайдеров Подмосковья сообщили Regions о возможном прекращении работы YouTube в РФ.

Компания «Объединённые Нахабинские Сети» (ОНС24) рассказала, что у некоторых пользователей с прошлой недели возникли сложности с загрузкой видео на YouTube. Сначала перестали грузиться ролики на персональных компьютерах, а затем время загрузки видео замедлилось и на смартфонах.

«Решением правительства работа сервисов Google, включая видеохостинг YouTube, замедлена до непозволительных скоростей. Мы не можем повлиять на эту ситуацию, поэтому просим отнестись с пониманием», — сообщили в представительстве ОНС24.

С подобным обращением выступили и другие участники рынка. Так, компания «Софтвидео» из Мытищ заявила, что никто не обещает увеличения скорости загрузки.

«Нам поступила информация, что сервисы Google продолжат замедляться, в том числе YouTube. Аналогичная ситуация у всех крупных провайдеров на территории России. Также есть данные, что YouTube в конечном счёте будет заблокирован, и улучшения качества сервиса уже не стоит ожидать», — рассказала представитель компании Екатерина С.

Пользователи провайдера «Точка Доступа» из Подольска также пытались выяснить у компании, почему ролики не удаётся смотреть в высоком разрешении.

«Действительно, YouTube работает с переменным успехом. Пользователи говорили, что поначалу удавалось смотреть ролики на очень низком качестве картинки. Потом видео и вовсе перестали загружаться», — сообщили в «Точке Доступа».

В компании Ростелеком Московская область также заверили, что вероятность восстановления прежних скоростей работы сервисов Google минимальна, и ситуацию контролируют не провайдеры, а представители власти.