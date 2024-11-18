Протоирей Тимофеев: народное почитание Суворова безгранично, он достоин канонизации

Полководец Александр Суворов, по мнению протоиерея Александра Тимофеева, заслуживает канонизации Русской православной церковью. Тимофеев, заведующий отделением апологетики и доцент Православного Свято-Тихоновского государственного университета, в беседе с РИА Новости отметил, что народное почитание Суворова огромно, а на его могиле часто можно увидеть бойцов, участвующих в СВО.

В августе 2023 года синод РПЦ по предложению патриарха Московского и всея Руси Кирилла решил возобновить процесс подготовки к возможной канонизации Суворова и передал этот вопрос для изучения в синодальную комиссию по канонизации святых. Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, пояснил, что канонизация — это решение Архиерейского собора, которому предшествует длительный подготовительный процесс.

В мае 2024 года председатель синодальной комиссии по канонизации, епископ Троицкий Панкратий (Жердев), подтвердил РИА Новости, что работа над изучением документов, связанных с возможной канонизацией Суворова, продолжается.

«Изучая биографию Александра Васильевича Суворова, я убежден, что он достоин канонизации. Народное почитание его абсолютно очевидно. Недавно я был в Александро-Невской лавре, где Суворов погребён в Благовещенском храме среди других великих полководцев. На его могиле — простая надпись „Здесь лежит Суворов“, но всегда лежат цветы, горят лампады. Туда приходят матери, а также солдаты, в том числе те, кто сейчас участвует в боевых действиях. Они просят у него помощи, и народное почитание очевидно. Лично у меня нет сомнений — я поддерживаю его канонизацию», — сказал протоиерей Тимофеев.