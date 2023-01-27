Пятница, 27 января, 2023
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Просроченная задолженность по зарплате в Рязанской области уменьшилась на треть

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Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/

На 1 января 2023 года общая сумма просроченной задолженности по зарплате в организациях Рязанской области, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 29,3 миллионов рублей. Об этом сообщили в Рязаньстат.

17,7 миллионов рублей — невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организации в 2021 году и ранее, не погашенная в 2023 году.

Своевременно не получили заработную плату 166 человек. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника составила 176,6 тыс. рублей.

За декабрь просроченная задолженность по заработной плате по сравнению с ноябрем уменьшилась на 31,1%, или на 13 млн. 260 тыс. рублей.

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