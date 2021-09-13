Пропавшую при перелёте собаку нашли бегающей по взлётной полосе в Домодедово

В Московском аэропорту Домодедово на взлетно-посадочной полосе обнаружили собаку, которая потерялась 10 сентября во время одного из рейсов авиакомпании «S7». Об этом сообщает портал «Афиша.Daily».

Как рассказывает в своём Instagram Екатерина, хозяйка собаки, она сдала питомца в багаж в спецпереноске. По прилёте выяснилось, что собаки даже не было в самолёте. Девушка обратилась в полицию, однако поисками занялись только спустя сутки. В итоге найти собаку удалось сотрудникам аэропорта, которые случайно заметили её на взлётной полосе. Сейчас её пытаются поймать.

В «S7» заявили, что животное само вскрыло переноску и убежало. Как отметили в авиакомпании, на это указывают записи с камер видеонаблюдения. Однако Екатерина не согласна с этим: она считает, что при погрузке переноски на борт она была повреждена перевозчиками.