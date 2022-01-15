Пропавшую три недели назад 14-летнюю школьницу нашли у 80-летнего пенсионера в Севастополе

В Севастополе полиция установила местонахождение 14-летней девочки, исчезнувшей 27 декабря 2021 года при выходе из школьного автобуса, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

По данным правоохранителей, все две с половиной недели она находилась дома у 80-летнего жителя Гагаринского района.

Как рассказал пенсионер, школьница настойчиво просила его приютить её. Установлено, что за время своего отсутствия несовершеннолетняя не стала жертвой никаких преступлений.

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Девочка пояснила полицейским, что причиной ухода стали семейные ссоры, отсутствие взаимопонимания с матерью.

Сейчас её готовятся поместить в Социальный приют для детей и подростков.