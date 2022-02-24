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Четверг, 24 февраля, 2022

Пропавший в Сараевском районе 60-летний мужчина найден мёртвым

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Пропавший в Сараевском районе 60-летний мужчина найден мёртвым

Александр Ильин
Фото: ИД "Пресса"

Днём 24 февраля в Сараевском районе Рязанской области завершились поиски пропавшего 60-летнего жителя села Желобово Владимира Ивановича Страшникова. Мужчину обнаружили мёртвым, сообщает ИД «Пресса».

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Тело обнаружили сотрудники уголовного розыска Сараевской полиции в нежилом доме, рядом с его собственным жилищем.

Признаки насильственной смерти не обнаружены. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Мужчина исчез днём 19 февраля. По словам его супруги, он с утра собирался в мастерскую, однако так там и не появился.

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