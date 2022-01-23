Пропавший в Липецке 16-летний подросток найден мёртвым на льду под Петровским мостом

23 января тело 16-летнего подростка, который пропал 22 января в Липецке, обнаружили на льду реки Воронеж под Петровским мостом, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия смерти школьника.

Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка, говорится в сообщении правоохранителей.

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Напомним, 22 января подросток ушел из дома и перестал выходить на связь.