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Воскресенье, 23 января, 2022
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Пропавший в Липецке 16-летний подросток найден мёртвым на льду под Петровским мостом

Александр Ильин

23 января тело 16-летнего подростка, который пропал 22 января в Липецке, обнаружили на льду реки Воронеж под Петровским мостом, сообщает пресс-служба регионального следкома. 

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются обстоятельства, причины и условия смерти школьника. 

Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка, говорится в сообщении правоохранителей. 

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Напомним, 22 января подросток ушел из дома и перестал выходить на связь. 

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