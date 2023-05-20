Пропавших девочек 2 и 4 лет нашли после двух суток поисков

В Кемеровской области обнаружили двух сестёр 2 и 4 лет, пропавших 18 мая. Телеканал «Звезда» опубликовал видео обнаружения детей в поле.

Сёстры пропали с детской площадки около дома в посёлке Ленинский Яшкинского округа. Нашлись девочки 20 мая, через двое суток.

Дети замёрзли, очень хотели кушать. По предварительным данным, серьёзных повреждений детишки не получили. Также обошлось без обморожений, хотя ночью температура опускалась до нуля градусов.

Поисками занимались все экстренные службы, 200 волонтеров.