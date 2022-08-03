Пропавшего 3-летнего мальчика нашли живым после ночи, проведённой в лесу

Трехлетний мальчик, который пропал в понедельник в деревне Морозовица Вологодской области, найден живым в лесу примерно в семи километрах от дома, сообщает СУСК РФ по региону.

Ребенок пропал в Великоустюгском районе в понедельник после 17.00 мск. Следственные органы возбудили уголовное дело. В поисках мальчика участвовала полиция, спасатели и волонтеры.

«В ходе розыскных мероприятий утром 3 августа… пропавший ребёнок найден живым в лесополосе примерно в 7 км от деревни, в которой проживает», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, у ребенка общее переохлаждение, он направлен в районную больницу.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в своем Telegram-канале уточнил, что состояние мальчика удовлетворительное, поблагодарив участников спасательной операции.