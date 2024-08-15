Четверг, 15 августа, 2024

Пропал ушедший из рязанской колонии на СВО наёмный убийца — Baza

Автор: 7info

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Изображение от wirestock на Freepik

Военная полиция разыскивает Юрия Метелицу, ранее осужденного за убийство трёх человек и направленного в зону специальной военной операции (СВО) из колонии. Метелица, который скрывался от правосудия 15 лет под чужим именем, вновь пропал после самовольного ухода с места службы.

Как сообщает «База», дочь 50-летнего Метелицы обратилась в полицию с заявлением о пропаже отца. В мае 2023 года он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО из исправительной колонии № 3 Рязанской области. Позже его дочери пришло уведомление из военкомата о том, что мужчина покинул расположение отряда Z без разрешения и объявлен в розыск.

Метелица стал последним обвиняемым по делу об убийстве бизнесмена Михаила Вюнша, который возглавлял крупнейшую российскую компанию по продаже куриных окорочков в начале 2000-х. По версии следствия, в 2002 году убийство Вюнша было организовано его деловыми партнёрами, и Метелица был одним из пяти исполнителей. Они замаскировали взрывное устройство под дорожный столб, 2 декабря 2002 года, когда автомобиль Вюнша замедлил ход перед препятствием, СВУ взорвалось, убив бизнесмена, его водителя и охранника.

Подозреваемых в организации убийства задержали и осудили в 2006 году, но Метелице удалось скрыться, проживая под вымышленным именем в Рязанской области на протяжении 15 лет. Его арестовали только в 2017 году. Метелица не признал вину и не раскаялся в содеянном. В апреле 2018 года его приговорили к 15 годам лишения свободы.

На данный момент местонахождение Юрия Метелицы остаётся неизвестным.

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