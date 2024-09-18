Пронский предприниматель пойдёт под суд за попытку подкупить полицейского

В Пронском районе индивидуальный предприниматель предстанет перед судом по обвинению в покушении на дачу взятки должностному лицу.

Михайловский межрайонный следственный отдел СК России по Рязанской области завершил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 291 УК РФ.

По данным следствия, 17 апреля 2024 года предприниматель попытался передать взятку в размере 50 тысяч рублей сотруднику полиции. Деньги были предложены, чтобы правоохранитель «закрыл глаза» на незаконное привлечение к работе четырёх граждан Узбекистана без необходимых патентов. Сотрудник полиции отказался принять взятку.

Следствие собрало достаточные доказательства, дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.