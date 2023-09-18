Прокурор Рязанской области провёл личный приём граждан в Касимове

В пятницу, 15 сентября, прокурор Рязанской области Дмитрий Коданёв провёл личный приём граждан в Касимове, сообщает официальный сайт ведомства.

На приём обратились 10 жителей по вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства, земельного, охраны окружающей среды, предоставления страховых выплат.

Так, по вопросу законности действий со стороны ООО «Пассажиравтосервис» по факту незаконного возведения металлического ограждения вокруг здания автовокзала и ограничения доступа на земельные участки и объекты капитального строительства, в том числе к магазинам, гаражам и гостинице обратились с коллективным заявлением 2 субъекта предпринимательской деятельности и 4 гражданина.

По факту загрязнения особо охраняемой территории «Сынтульское озеро» сточными водами обратился местный житель.

От медицинского работника — заведующего терапевтическим отделением — принято обращение по факту неполучения единовременной страховой выплата, предусмотренной Указом Президента № 313 от 06.05.2020 года.

По всем принятым от граждан заявлениям прокурором области даны поручения о проведении проверок изложенных доводов, результаты которых поставлены на контроль в прокуратуре региона.