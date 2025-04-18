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Фото: t.me/prokrzn
Экономика и бизнес

Прокуратура выявила нарушения на пищевых предприятиях Ухоловского района

Алексей Самохин

Прокуратура Ухоловского района совместно со специалистами регионального Управления Россельхознадзора провела проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции на предприятиях, занимающихся переработкой сырья, производством, хранением и реализацией мясной, молочной продукции. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства:

отсутствие надлежащей безопасности продукции на всех этапах её жизненного цикла;

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отсутствие должной маркировки;

выявлена продукция, не соответствующая стандартам качества, которая подлежит утилизации.

По результатам проверки возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, внесено 2 представления.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

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