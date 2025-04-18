Прокуратура выявила нарушения на пищевых предприятиях Ухоловского района

Прокуратура Ухоловского района совместно со специалистами регионального Управления Россельхознадзора провела проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции на предприятиях, занимающихся переработкой сырья, производством, хранением и реализацией мясной, молочной продукции. Об этом сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.
В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства:
отсутствие надлежащей безопасности продукции на всех этапах её жизненного цикла;
отсутствие должной маркировки;
выявлена продукция, не соответствующая стандартам качества, которая подлежит утилизации.
По результатам проверки возбуждено 8 дел об административных правонарушениях, внесено 2 представления.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.