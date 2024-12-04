Среда, 4 декабря, 2024
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Прокуратура внесла представление главе Кораблинского района за отсутствие воды у населения

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Валерия Мединская
Фото из группы МУП РМПТС ВКонтакте

Прокуратура внесла представление главе Кораблинского района и директору предприятия «Кораблиносервис» за несвоевременное начало проведения ремонтных работ и длительное отсутствие водоснабжения в городе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе прокурорской проверки установлено, 28 ноября 2024 года в Кораблино на перекрёстке улиц Школьная и Маяковского прорвало трубы уличного водопровода. Авария привела к отключению водоснабжения в городе. 

Отмечается, что в настоящее время водоснабжение восстановлено.

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