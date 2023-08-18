Прокуратура утвердила обвинение по новому делу ангарского маньяка

Недалеко от Центрального рынка на улице Черняховского в Калининграде внезапно умер мужчина, пишет «Клопс». Инцидент произошел сегодня днем. По словам очевидцев, прохожий начал трястись, упал и ударился головой. «Держали-держали, но он эпилептик был. Ударился сильно и умер», – рассказал изданию один из свидетелей трагедии. Медики приехали почти сразу, но к...