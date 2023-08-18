Прокуратура утвердила обвинение по новому делу ангарского маньяка

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 59-летнего Михаила Попкова, сообщает телеграм-канал ведомства.
Ангарского маньяка обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ранее преступник получил пожизненный срок за убийство 80 женщин и другие преступления.
В деле серийного убийцы появились три новых эпизода. Попков предлагал женщинам подвезти на автомобиле, увозил в безлюдные места и убивал.
Расследованием занимались сотрудники Следственного комитета, рассмотрит дело Ленинский районный суд Иркутска.