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Прокуратура утвердила обвинение по новому делу ангарского маньяка

7info
Фото: t.me/irkutskprocnews

Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 59-летнего Михаила Попкова, сообщает телеграм-канал ведомства.

Ангарского маньяка обвиняют по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Ранее преступник получил пожизненный срок за убийство 80 женщин и другие преступления.

В деле серийного убийцы появились три новых эпизода. Попков предлагал женщинам подвезти на автомобиле, увозил в безлюдные места и убивал.

— В октябре 1997 г., марте 1998 г. две женщины были им задушены, тело одной облил бензином и поджёг. В октябре 2003 г. обвиняемый расправился с потерпевшей, нанеся 40 ударов ножом, — говорится о новых эпизодах дела ангарского маньяка в пресс-релизе прокуратуры.

Расследованием занимались сотрудники Следственного комитета, рассмотрит дело Ленинский районный суд Иркутска.

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