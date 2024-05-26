Прокуратура сообщила подробности смертельного ДТП на МКАД

Прокуратура Москвы в телеграм-канале сообщила подробности смертельного ДТП на МКАД.

На 44-м километре МКАД 34-летняя женщина за рулём автомобиля «Тойота» сбила пешехода. После этого она столкнулась с двумя другими машинами — «Газелью» и «Фольксваген», которые уже были участниками ДТП.

В результате аварии погиб 57-летний мужчина, находившийся перед «Газелью».

Прокуратура Юго-Западного административного округа проверяет все обстоятельства произошедшего и решает, возбуждать ли уголовное дело по статье 264 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание для водителей, которые по неосторожности совершили ДТП, повлекшее смерть человека.