Воскресенье, 26 мая, 2024

Прокуратура сообщила подробности смертельного ДТП на МКАД

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/moscowproc

Прокуратура Москвы в телеграм-канале сообщила подробности смертельного ДТП на МКАД.

На 44-м километре МКАД 34-летняя женщина за рулём автомобиля «Тойота» сбила пешехода. После этого она столкнулась с двумя другими машинами — «Газелью» и «Фольксваген», которые уже были участниками ДТП.

В результате аварии погиб 57-летний мужчина, находившийся перед «Газелью».

Прокуратура Юго-Западного административного округа проверяет все обстоятельства произошедшего и решает, возбуждать ли уголовное дело по статье 264 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание для водителей, которые по неосторожности совершили ДТП, повлекшее смерть человека.

Прокуратура сообщила подробности смертельного ДТП на МКАД
Фото: t.me/moscowproc

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