Прокуратура проводит проверку информации о разрушении дома в Рязани

Прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома № 3/1 на ул. Октябрьской в Рязани. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

По данным ведомства, жильцы дома провели переустройство мест общего пользования, что привело к разрушению конструктивных элементов здания. Управляющая компания не приняла меры для обеспечения безопасности жителей.

В подвале дома обнаружена вода. Прилегающая территория захламлена мусором.

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По результатам проверки директору управляющей компании внесено представление.

В феврале 2024 года в адрес руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области направлено представление, после чего было организовано обследование здания.

О плачевном состоянии здания сообщили пользователи соцсети. Пост о том, что «дом превращается в руины» опубликовал паблик «Новости Рязани ВКонтакте».