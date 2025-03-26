Прокуратура проводит проверку информации о разрушении дома в Рязани

Прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего содержания общего имущества многоквартирного дома № 3/1 на ул. Октябрьской в Рязани. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.
По данным ведомства, жильцы дома провели переустройство мест общего пользования, что привело к разрушению конструктивных элементов здания. Управляющая компания не приняла меры для обеспечения безопасности жителей.
В подвале дома обнаружена вода. Прилегающая территория захламлена мусором.
По результатам проверки директору управляющей компании внесено представление.
В феврале 2024 года в адрес руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области направлено представление, после чего было организовано обследование здания.
О плачевном состоянии здания сообщили пользователи соцсети. Пост о том, что «дом превращается в руины» опубликовал паблик «Новости Рязани ВКонтакте».