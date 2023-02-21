Прокуратура провела проверку после обрушения потолка на вокзале в Ряжске

Рязанская транспортная прокуратура провела проверку после появления в интернете сообщения об обрушении потолка на железнодорожном вокзале станции Ряжск-1 в январе 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, происшествие явилось следствием ненадлежащего содержания здания вокзала со стороны собственника — Московской дирекции пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД».
Прокуратурой внесено представление начальнику Московской дирекции пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД». В настоящее время на вокзале проводятся ремонтные работы по восстановлению конструкции потолка.
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