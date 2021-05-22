Прокуратура потребовала отремонтировать «Церковь Екатерины на холме» в Бронницах

Прокуратура Новгородской области потребовала от ответственных лиц отремонтировать «Церковь Екатерины на холме» в Бронницах. Объект культурного наследия был построен в XIX веке. Об этом сообщает пресс-служба органа.
Прокуратура проверила состояние церкви в селе Бронницы.
Прокуратура считает, что такое состояние церкви из-за свободного доступа граждан на территорию. Орган внес представление руководителю МТУ Росимущества Новгородской области и начальнику инспекции охраны объектов культурного наследия.
В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений.