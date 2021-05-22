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Суббота, 22 мая, 2021
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Прокуратура потребовала отремонтировать «Церковь Екатерины на холме» в Бронницах

Елена Лобанова
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Прокуратура Новгородской области потребовала от ответственных лиц отремонтировать «Церковь Екатерины на холме» в Бронницах. Объект культурного наследия был построен в XIX веке. Об этом сообщает пресс-служба органа. 

Прокуратура проверила состояние церкви в селе Бронницы. 

— Объект находится в аварийном состоянии. На всех фасадах есть обрушения штукатурного слоя, а на месте стыка колокольни и церкви глубокие трещины. В западной стене церкви кладка обрушилась, а кровля над южной и северной частям храма обвалилась, — говорится в сообщении. 

Прокуратура считает, что такое состояние церкви из-за свободного доступа граждан на территорию. Орган внес представление руководителю МТУ Росимущества Новгородской области и начальнику инспекции охраны объектов культурного наследия. 

В настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

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