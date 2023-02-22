Прокуратура обратилась в Госжилинспекцию из-за коммунальной аварии в Касимове

Касимовская межрайонная прокуратура провела проверку после появления в интернете сообщений о том, что многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: г. Касимов, пл. Соборная, д. 7/8; пер. Школьный, д. 3,4, ул. Большакова д. 6, более двух суток находились без отопления. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Произошёл прорыв теплосети у дома на площади Соборной. Сотрудники МКП «Касимовсервис» 20 и 21 января вели ремонтные работы, из-за чего четыре дома 29 часов оставались без тепла.

Также проверкой установлено, что по вине ресурсоснабжающей организации в трех домах микрорайона Приокский произошло ограничение горячего водоснабжения на срок 26 часов 40 минут.

По версии прокуратуры, МКП «Касимовсервис» превысило установленную правилами продолжительность перерыва подачи горячей воды, а также допустило предельное прекращение подачи тепла в многоквартирные жилые дома.

Сотрудники ведомства составили постановление о возбуждении административного дела и направили в Госжилинспекцию Рязанской области.

Кстати, по информации прокуратуры, предельная продолжительность перерыва подачи горячей воды составляет не более 8 часов в месяц и не более 4 часов единовременно.