Прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов на пляже в Костроме

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Транспортная прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Волге в Костроме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее местные жители массово пожаловались на нефтяные волны, которые наблюдали возле пляжа. В городской администрации подтвердили, что в Волге оказались вредные вещества.

Прокуратура выяснила, что утечку допустил теплоход «Лев Толстой» компании ООО «водоходъ». Транспорт пришвартовался 9 июля примерно в 09:00 до 15:00 к причалу.

В настоящее время в ситуации разбираются Росприроднадзор и полиция. Загрязнение устранили, а специалисты взяли пробы воды.