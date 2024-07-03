Среда, 3 июля, 2024

Прокуратура начала проверку по факту гибели ребёнка в Рыбновском районе

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/prokrzn

Прокуратура Рыбновского района Рязанской области инициировала проверку в связи с гибелью четырёхмесячного ребёнка, родившегося в 2024 году, сообщает телаграм-канал ведомства.

Согласно установленным данным, мать обнаружила свою четырёхмесячную дочь без признаков жизни в квартире по месту проживания. Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть девочки.

Прокуратура района взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках проверки будет проведено исследование на предмет нахождения семьи под наблюдением органов системы профилактики, дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию ребёнка, а также работе органов системы профилактики.

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