Прокуратура начала проверку по факту гибели ребёнка в Рыбновском районе

Прокуратура Рыбновского района Рязанской области инициировала проверку в связи с гибелью четырёхмесячного ребёнка, родившегося в 2024 году, сообщает телаграм-канал ведомства.

Согласно установленным данным, мать обнаружила свою четырёхмесячную дочь без признаков жизни в квартире по месту проживания. Вызванная на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть девочки.

Прокуратура района взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

В рамках проверки будет проведено исследование на предмет нахождения семьи под наблюдением органов системы профилактики, дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию ребёнка, а также работе органов системы профилактики.