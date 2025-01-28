В конце января стало известно о серьёзных потерях и распаде 157-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, отправленной на позиции под Покровском. Это уже не первая бригада из так называемой «150-й серии», столкнувшаяся с подобными проблемами, пишет телеграм-канал «Военная хроника».

Основные причины распада 157-й ОМБр

Отсутствие боевого слаживания и полноценного управления

157-я бригада, как и многие другие формирования «150-й серии», не прошла должной подготовки. Вместо слаживания подразделений и отработки взаимодействия, её сразу отправили на передовую для «затыкания дыр» под Покровском. Это привело к утрате управления и значительным потерям. Комплектация «бусифицированными» солдатами

Бригада формировалась преимущественно из мобилизованных гражданских, которых в украинских ТЦК массово отправляли на фронт. Кадровых военных в составе бригады было крайне мало, и даже они были отозваны из других подразделений. Мобилизованные нередко назначались на ключевые должности (например, командиров рот), не имея для этого опыта и навыков. Это усилило проблемы с дисциплиной и управлением. Массовое дезертирство

Недовольство неподготовленных солдат опасными и бессмысленными заданиями привело к частым случаям самовольного оставления позиций. Это характерно для большинства бригад «150-й серии». Проблемы с обеспечением техникой

После масштабных потерь бронетехники в 2023 году у ВСУ возник серьёзный дефицит боевых машин. Многие бригады, формально числившиеся механизированными, по факту стали обычной пехотой. Солдаты таких бригад использовались не для полноценного наступления, а для усиления других частей, что лишь усугубляло потери.

Общая картина «проклятия 150-й серии»

Формирования с номерами «150+» давно стали синонимом проблем в ВСУ. Проблемы, с которыми столкнулась 157-я ОМБр, повторяют историю других бригад этой серии:

151-я ОМБр понесла значительные потери под Покровском ранее.

понесла значительные потери под Покровском ранее. 155-я ОМБр («Анна Киевская») , обученная во Франции, распалась вскоре после развёртывания на фронте.

, обученная во Франции, распалась вскоре после развёртывания на фронте. 150-я ОМБр , после изъятий личного состава, была расформирована и преобразована в 40-ю бригаду береговой обороны.

, после изъятий личного состава, была расформирована и преобразована в 40-ю бригаду береговой обороны. 153-я и 154-я ОМБр, несмотря на подготовку за границей, столкнулись с дезертирством и тяжёлыми потерями.

Причины массовых проблем

Недостаток техники и ресурсов

Попытка создать новые механизированные бригады без достаточного количества техники обернулась провалом. После потерь, особенно в Курской области, западной и советской бронетехники катастрофически не хватает. Некомпетентность командования

Ошибки руководства на уровне бригад, батальонов и рот только усугубляют ситуацию. Низкий моральный дух солдат

Насильственно мобилизованные солдаты, не желающие воевать, чаще выбирают дезертирство или саботаж.

«Проклятие» 150-й серии — это результат ускоренного формирования новых бригад без должной подготовки, отсутствия техники и некомпетентности командования. Ситуация с 157-й ОМБр под Покровском лишь подчёркивает системные проблемы ВСУ, которые становятся особенно очевидными на фоне продолжающихся тяжёлых боёв.