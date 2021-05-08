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Производителя опасной колбасы во Владимирской области оштрафовали на 100 тыс

Елена Лобанова
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На 100 000 рублей оштрафовали производителя колбасы во Владимирской области. Об этом сообщает «АиФ — Владимир«. 

Россельхознадзор организовал проверку на предприятии. Оказалось, что в компании не соблюдали нужные условия для исключения загрязнения сырья и готовой продукции. К тому же во время производства не осуществлялся контроль за оборудованием. 

— Документацию также вели неправильно. На предприятии не прослеживалась каждая стадия производства. В цеху хранили материалы, которые не используются для производства колбасы, — говорится в сообщении. 

В одном помещении с продуктами находились моющие и дезинфицирующие средства. 

— Отходы не разбивали по категориям и не маркировали. Продукцию также хранили без маркировки, что не позволяет идентифицировать товар и узнать срок его годности, — рассказали в Россельхознадзоре. 

В помещении также нашли 116 коробок со свиной кожей с оторванными этикетками.

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