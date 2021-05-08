Производителя опасной колбасы во Владимирской области оштрафовали на 100 тыс

На 100 000 рублей оштрафовали производителя колбасы во Владимирской области. Об этом сообщает «АиФ — Владимир«.
Россельхознадзор организовал проверку на предприятии. Оказалось, что в компании не соблюдали нужные условия для исключения загрязнения сырья и готовой продукции. К тому же во время производства не осуществлялся контроль за оборудованием.
В одном помещении с продуктами находились моющие и дезинфицирующие средства.
В помещении также нашли 116 коробок со свиной кожей с оторванными этикетками.