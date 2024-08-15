Высокая инфляция, дорогие кредиты, и рост затрат на логистику, персонал, упаковку и сырье заставляют производителей продуктов питания пересматривать закупочные цены для ритейлеров. Компании планируют поднять стоимость ассортимента на 5–40%, особенно заметно это будет в сегменте кондитерских изделий. Торговые сети в настоящее время проверяют обоснованность требований поставщиков, отмечают эксперты, добавляя, что цены на полках не обязательно вырастут автоматически, пишет «Коммерсантъ».

В августе и сентябре 2024 года ряд производителей, включая Mars, Ritter Sport, «Дымка», «Славянка», а также «Вимм-Билль-Данн» и «Балтика», уведомили ритейлеров о повышении закупочных цен на 5–40%. Представители крупных торговых сетей подтвердили получение этих уведомлений, отметив, что текущий всплеск запросов на повышение цен нетипичен и не связан с сезонностью.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев сообщил, что ритейлеры проводят проверку обоснованности требований производителей. Некоторые продукты, такие как хлебобулочные и шоколадные изделия, дорожают уже не впервые в этом году. Влияние на цены оказывают объективные рыночные факторы, такие как рост себестоимости, удорожание сырья и логистики, считает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Высокая ключевая ставка Центробанка, удорожание заемных средств и увеличение стоимости упаковки и логистики также способствуют росту цен, как отмечают представители Viola и «Балтики». Например, цены на бутылки и алюминиевые банки выросли на 8% и 25% соответственно. Инфляция, по данным Росстата, также является значительным фактором: в июле 2024 года продуктовая инфляция составила 9,67% год к году, а общая — 9,13%.

Сегмент кондитерских изделий, вероятно, испытает наиболее заметное повышение цен. Ritter Sport планирует увеличить отпускные цены на ассортимент Extra Cacao на 40% с 1 сентября. Mars также намерен поднять цены на свои продукты, включая шоколадные плитки Dove и жевательные конфеты Skittles, на 13–19%.

Производители, такие как «Славянка» и «Каравай», указывают на значительный рост цен на сырье, включая кондитерские жиры, сухие молочные продукты и муку. Национальный союз хлебопечения оценивает рост стоимости муки в 32–55% за год. Игорь Караваев подчеркивает, что хлебобулочные изделия входят в число продуктов с наиболее значительным ростом закупочных цен.

Партнер One Story Ольга Сумишевская отмечает, что ритейлеры редко повышают цены пропорционально требованиям поставщиков из-за высокой конкуренции на рынке. Скорее всего, торговые сети будут компенсировать повышение за счет собственной маржи, проводя его поэтапно, чтобы не потерять клиентов.