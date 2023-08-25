Производители попросили торговые сети быстрее пересматривать цены

Производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка (МЭС, объединяет производителей, поставщиков и торговые сети). По их словам, резкое падение рубля ухудшило их экономические показатели.

Как сообщают Известия, внутренние цены на сырье для пищевой промышленности уже отреагировали на рост доллара, евро, юани и ключевой ставки: за два месяца продовольственная пшеница в цене увеличилась на 16%, а растительное масло — на 8% с начала года. При этом их мировая стоимость, наоборот, стала ниже.

— Рост цен на отечественное сырьё идёт за счет курсовой разницы даже при наличии экспортной пошлины на пшеницу и масло, уже не говоря об импортируемых ингредиентах, — жалуются производители.

Ещё одна серьёзная проблема для них — постоянный рост тарифов грузовых перевозок. Сейчас-то спрос на них вырос на 61%, а ставки по самым популярным направлениям в среднем — на 38% за год и на 10% за последние три месяца. На фоне этих факторов поставщики несут убытки от продажи товаров ниже себестоимости, а также оплачивая штрафы за несвоевременную поставку продукции не по своей вине.

Производители предложили в рамках саморегулирования согласовать новые условия работы до начала следующего года. То есть признать, что волатильность валют — это достаточное основание для изменения цен как для импортеров, так и для отечественных производителей. Плюс к этому, предложено отказаться от применения штрафных санкций, если стороны не согласуют новые цены в течение 14 дней. Таким образом, поставщики готовы останавливать поставки продукции, если торговая сеть за две недели не согласует свежий прейскурант. Аналогичные меры уже использовали в 2014, 2020 годах: они доказали свою эффективность.