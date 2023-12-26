Вторник, 26 декабря, 2023
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Проход в поезд по биометрии планируют ввести на маршруте Москва — Петербург

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На второе полугодие 2024-го года запланирован пилот сервиса посадки пассажиров на поезда дальнего следования с помощью биометрии. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

В первую очередь, организация планирует заняться направлением на маршруте Москва — Санкт-Петербург.

«С коллегами из РЖД работаем над тем, чтобы пассажиров можно было пропускать на поезда по биометрии. Например, сейчас при посадке на „Сапсан“ вы должны показать паспорт — биометрия может стать альтернативой в этом сценарии», — пояснил Поволоцкий.

Перед стартом пилотного проекта сначала пройдет эксперимент, который запланирован на первое полугодие 2024-го года, сообщил глава ЦБТ. По его результатам будет выстраиваться сценарий массового применения.

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