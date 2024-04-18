Четверг, 18 апреля, 2024

Программа социальной газификации охватит садоводческие товарищества

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Pxhere

Правительство России расширило программу социальной газификации, включив в нее садоводческие товарищества (СНТ). Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь владельцы участков в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов, смогут бесплатно подключиться к газу. Газовые сети будут проложены до границ их земельных участков.

Для участия в программе необходимо иметь правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок. Заявку на подключение может подать как собственник домовладения, так и председатель СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а протокол собрания – приложен к заявке.

Программа социальной газификации была запущена в 2021 году по поручению Президента РФ. Она позволяет гражданам бесплатно подвести газ к границам своих участков в газифицированных населенных пунктах. Расширение программы на СНТ стало возможным благодаря поручению, данному Президентом по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

Ожидается, что данная мера позволит улучшить качество жизни сотен тысяч людей, проживающих в садоводческих товариществах.

#газ #социальнаягазификация #СНТ #правительство #постановление #Мишустин #Россия

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Жёсткое задержание в Ряжске попало на видео

Новости Рязани
На записи видно, как человека кладут лицом на капот патрульного автомобиля, затем сажают в салон.

Рязанцы сняли на видео протекающий автобус

Новости Рязани
По словам пользователя соцсети, протекал салон автобуса, работающего на маршруте № 16.

Маршрутка с открытой дверью проехала по Рязани

Новости Рязани
Видео нарушения ПДД опубликовала группа «Rzn life l Жизнь Рязани».

На проезжей части в центре Рязани провалился асфальт

Новости Рязани
Судя по снимкам, ранее в этом месте проводились работы на подземных коммуникациях. Сейчас провал засыпан щебёнкой.

20 рязанцев не могут вылететь домой из затопленного Дубая

Новости Рязани
Рязанка Татьяна Картышкова рассказала журналистам, что погода наладилась, но рейсы отменены. Регистрацию приостановили до полуночи 17 апреля.