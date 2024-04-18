Правительство России расширило программу социальной газификации, включив в нее садоводческие товарищества (СНТ). Соответствующее постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Теперь владельцы участков в СНТ, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов, смогут бесплатно подключиться к газу. Газовые сети будут проложены до границ их земельных участков.

Для участия в программе необходимо иметь правоустанавливающие документы на домовладение и земельный участок. Заявку на подключение может подать как собственник домовладения, так и председатель СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов СНТ, а протокол собрания – приложен к заявке.

Программа социальной газификации была запущена в 2021 году по поручению Президента РФ. Она позволяет гражданам бесплатно подвести газ к границам своих участков в газифицированных населенных пунктах. Расширение программы на СНТ стало возможным благодаря поручению, данному Президентом по итогам послания к Федеральному Собранию 29 февраля 2024 года.

Ожидается, что данная мера позволит улучшить качество жизни сотен тысяч людей, проживающих в садоводческих товариществах.

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