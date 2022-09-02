Пятница, 2 сентября, 2022
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Программа «Дежурная часть» рассказала о расследовании дела Елены Логуновой

Программа «Вести. Дежурная часть» показала сюжет, посвящённый расследованию дела о пропаже рязанки Елены Логуновой. Поводом для интереса журналистов федерального канала стал арест супруга пропавшей Александра Логунова.

Журналисты сообщили, что на одном из допросов Логунов якобы заявил, что тело Елены в пруду. Но и там останков обнаружено не было.

Также по их данным, через некоторое время после пропажи Елены её муж стал выкладывать в соцсетях и на сайте знакомств интимное видео.

Напомним, что Басманный суд Москвы арестовал Логунова именно по делу о распространении порнографии.

Официальных комментариев по делу до сих пор нет.

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